Visite du centre de tri Généris Ploufragan
Visite du centre de tri Généris Ploufragan mardi 7 juillet 2026.
Ploufragan
Visite du centre de tri Généris
Rue du Boisillon Ploufragan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-07
Vous êtes curieux.se de savoir ce qui se passe une fois que vous avez jeté vos déchets recyclables ? Ne manquez pas l’opportunité de visiter le centre de tri !
Plongez dans le monde des déchets et découvrez les secrets du tri. Vous aurez l’occasion d’observer des machines ultramodernes en action et le travail des trieurs. Vous apprendrez aussi comment Kerval travaille à réduire nos déchets et à préserver l’environnement. .
Rue du Boisillon Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00
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English :
L’événement Visite du centre de tri Généris Ploufragan a été mis à jour le 2026-06-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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