Informations pratiques

Roussy-le-Village

Café Klatsch

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 14:30:00

fin : 2026-09-04 15:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Le CCAS de Roussy le Village vous convie à son traditionnel café klatsch.

Ce moment convivial sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un agréable après-midi ensemble, avec la possibilité de participer à des jeux de société, le tout accompagné de douceurs.Tout public

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18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

The Roussy le Village CCAS invites you to its traditional café klatsch.

This convivial occasion will be an opportunity to meet up, exchange ideas and share a pleasant afternoon together, with the possibility of playing board games, all accompanied by sweet treats.

L’événement Café Klatsch Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS