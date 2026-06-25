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Café Klatsch Roussy-le-Village

vendredi 4 septembre 2026 · Roussy-le-Village

Café Klatsch Roussy-le-Village

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
18 Rue Neuve
Ville
57330 Roussy-le-Village
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Roussy-le-Village

Café Klatsch

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 14:30:00
fin : 2026-09-04 15:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Le CCAS de Roussy le Village vous convie à son traditionnel café klatsch.

Ce moment convivial sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un agréable après-midi ensemble, avec la possibilité de participer à des jeux de société, le tout accompagné de douceurs.Tout public
0  .

18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02  roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

The Roussy le Village CCAS invites you to its traditional café klatsch.

This convivial occasion will be an opportunity to meet up, exchange ideas and share a pleasant afternoon together, with the possibility of playing board games, all accompanied by sweet treats.

L’événement Café Klatsch Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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