La Rodoro Fête de la quiche Maison Communale Roussy-le-Village
samedi 29 août 2026 · Maison Communale · Roussy-le-Village
Informations pratiques
Roussy-le-Village
La Rodoro Fête de la quiche
Maison Communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La Rodoro vous attend ! Au programme des réjouissances temps de prières, restauration (barbecue, frites, crêpes…), soirée dansante avec de la musique jazz, feu d’artifice. Et bien sûr, la Rodoquiche sera à l’honneur dans un menu à réserver.Tout public
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Maison Communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr
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English :
La Rodoro is waiting for you! The festivities include: prayer sessions, food (barbecue, fries, crêpes…), a dance party with jazz music, and fireworks. And of course, the Rodoquiche will take center stage on a special menu.
L’événement La Rodoro Fête de la quiche Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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