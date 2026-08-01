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La Rodoro Fête de la quiche Maison Communale Roussy-le-Village

samedi 29 août 2026 · Maison Communale · Roussy-le-Village

La Rodoro Fête de la quiche Maison Communale Roussy-le-Village

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison Communale
Adresse
18 rue Neuve
Ville
57330 Roussy-le-Village
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Roussy-le-Village

La Rodoro Fête de la quiche

Maison Communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La Rodoro vous attend ! Au programme des réjouissances temps de prières, restauration (barbecue, frites, crêpes…), soirée dansante avec de la musique jazz, feu d’artifice. Et bien sûr, la Rodoquiche sera à l’honneur dans un menu à réserver.Tout public
0  .

Maison Communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02  roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

La Rodoro is waiting for you! The festivities include: prayer sessions, food (barbecue, fries, crêpes…), a dance party with jazz music, and fireworks. And of course, the Rodoquiche will take center stage on a special menu.

L’événement La Rodoro Fête de la quiche Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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