Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing vendredi 29 mai 2026.
Café langue français langue étrangère (FLE) Vendredi 29 mai, 14h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T15:30:00+02:00
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour d’un café.
Droits réservés
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