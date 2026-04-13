Juliette raconte, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
Juliette raconte, Médiathèque André Malraux, Tourcoing mercredi 13 mai 2026.
Juliette raconte Mercredi 13 mai, 15h30 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines.
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