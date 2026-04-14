Festival Séries Mania : Projection – conférence : Il était une fois… Ma sorcière bien-aimée, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Festival Séries Mania : Projection – conférence : Il était une fois… Ma sorcière bien-aimée Mercredi 6 mai, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

« Ma Sorcière Bien-Aimée » est, aujourd’hui encore, l’une des figures les plus emblématiques du petit écran. Mais comment ce personnage de femme au foyer a réussi à conquérir le cœur des spectateurs sur plusieurs générations ?

Spoiler alert : ce n’est pas simplement en remuant le bout de son nez.

À partir de cet exemple ensorcelé, Benoît Lagane nous invite à analyser la formule magique des sitcoms : comment elles révolutionnent leur temps grâce à l’humour, et l’évolution des personnages de sorcières dans l’histoire de la télévision.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Diffusion de deux épisodes de cette série américaine des années 1960, suivie d’une conférence de Benoît Lagane.

Séries Mania