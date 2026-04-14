Goûters numériques : Concevoir une tasse personnalisée grâce aux outils numériques, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Goûters numériques : Concevoir une tasse personnalisée grâce aux outils numériques 21 et 23 avril Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 2 séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Au cours de deux séances, les participants découvriront les bases de la création graphique pour concevoir un visuel unique à imprimer sur une tasse.

Après une initiation aux principes essentiels du design (choix des couleurs, typographies, mise en page), chacun réalisera son propre projet grâce à un outil numérique accessible. Les notions techniques liées au format, à la qualité d’image et à la préparation du fichier pour l’impression seront abordées pas à pas afin de garantir un rendu optimal. L’accompagnement proposé permettra à tous, débutants comme initiés, de développer créativité et autonomie.

À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec sa tasse personnalisée offerte, fruit de son travail et de son imagination.

Présence nécessaire aux 2 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Imaginez et réalisez le visuel de votre tasse personnalisée à l’aide d’outils numériques simples. Tasse offerte à chaque participant.

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