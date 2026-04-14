Atelier Kandinsky, Micro Macro, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
Atelier Kandinsky, Micro Macro, Médiathèque André Malraux, Tourcoing mardi 21 avril 2026.
Atelier Kandinsky, Micro Macro Mardi 21 avril, 15h30 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les 12-15 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T15:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T15:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.
Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les 14 et 21 avril, et les 6 et 16 mai.
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Découvrir le lien entre micro et macrocosme, formes du vivant et création abstraite en s’inspirant des constellations de Kandinsky : observation du ciel, géométrie colorée ou imaginaire scientifique.
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
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