Atelier Kandinsky, Micro Macro Tourcoing
Atelier Kandinsky, Micro Macro Tourcoing mardi 21 avril 2026.
Atelier Kandinsky, Micro Macro
26 rue Famelart Tourcoing Nord
Début : 2026-04-21 15:30:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
2026-04-21
Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une [grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), figure majeure de l’art du XXe siècle.
Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les [14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800) et 21 avril, et les [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) et [16](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) mai.
26 rue Famelart Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 42 50 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
In renovated buildings, LaM will reopen on February 20, 2026 with a [major retrospective devoted to Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), a major figure in 20th century art.
In this context, LaM is offering 4 workshops in Tourcoing’s media libraries, on [April 14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800) and [April 21], and on [May 6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) and [May 16](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event).
