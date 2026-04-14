Timioche | Ciné-spectacle Première toile, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Timioche | Ciné-spectacle Première toile Mercredi 22 avril, 15h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:15:00+02:00

TIMIOCHE

De Alex Bain, Andy Martin

2025 | Grande-Bretagne, Russie, Allemagne | 41 min | VF

À PARTIR DE 3 ANS

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Ciné-spectacle Première toile*

Alexandra Basquin et ses marionnettes (de La Compagnie du Bonjour) accueillent les spectateur·ices dès leur arrivée et les invite à rejoindre la salle de projection où la séance démarrera en comptines.

*Les séances « Première toile » accompagnent les plus jeunes spectateur·trices lors de leur première expérience du cinéma. Ce sont des films adaptés à la compréhension et au temps de concentration des enfants à partir de 3 ans. En partenariat avec De la Suite dans les images.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Alexandra Basquin et ses marionnettes (de La Compagnie du Bonjour) accueillent les spectateur·ices dès leur arrivée et les invite à rejoindre la salle de projection où la séance démarrera en comptines Cinéma Spectacle

DR