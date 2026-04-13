Atelier Cirque & Ombres, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Atelier Cirque & Ombres Mercredi 22 avril, 14h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Guidés par une équilibriste et une marionnettiste, recréez la vie mystérieuse des abysses, en créant des images inattendues et colorées.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Les artistes de la « Mécanique du Fluide » vous invitent à un temps de découverte à partager entre enfants et parents pour inventer ensemble un fabuleux monde sous-marin.

La Mécanique du Fluide