Café langue français langue étrangère (FLE) Tourcoing
Café langue français langue étrangère (FLE) Tourcoing vendredi 26 juin 2026.
Café langue français langue étrangère (FLE)
27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26 15:30:00
Date(s) :
2026-06-26
.
27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café langue français langue étrangère (FLE) Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme