Café langue néerlandais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Café langue néerlandais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing samedi 30 mai 2026.
Café langue néerlandais Samedi 30 mai, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Hallo ! Fiets, tulpen, dank u wel…* Vous voulez discuter et échanger en néerlandais ? Le café langue est fait pour vous ! Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez la langue et toute la culture néerlandaise. En compagnie d’un animateur néerlandais, laissez vous transporter au fil des conversations et pratiquez votre néerlandais quel que soit votre niveau.
*Intéressé(e) par la traduction ? Bonjour, vélo, tulipe, merci… que des mots que vous entendrez lors de notre café langue.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Envie de pratiquer le néerlandais ? Rendez-vous un samedi par mois à la médiathèque Andrée Chedid ! Tot ziens (à bientôt) !
Freepik
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- La Buissonnière #6 : stage de percussions « Changer de rythme » avec Frédéric L’Homme, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 14 avril 2026
- Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 14 avril 2026
- Juliette raconte, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing 14 avril 2026
- Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing 14 avril 2026
- Juliette raconte Tourcoing 14 avril 2026