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AGENDA · Étalondes

Café lecture Place de l’Église Étalondes

mercredi 29 juillet 2026 · Place de l'Église · Étalondes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Médiathèque
Ville
76260 Étalondes
Département
Seine-Maritime
Tarif

Étalondes

Café lecture

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez échanger sur les livres du Prix des Villes Soeurs ou vos coups de coeur/griffe.

Durée 2h | Inscription souhaitée.
Gratuit.   .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08  mediatheque@etalondes.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Étalondes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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