Café lecture Place de l’Église Étalondes

Informations pratiques

Étalondes

Café lecture

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez échanger sur les livres du Prix des Villes Soeurs ou vos coups de coeur/griffe.

Durée 2h | Inscription souhaitée.

Gratuit. .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Étalondes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers