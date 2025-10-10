Café littéraire – « Club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Café littéraire – « Club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris samedi 24 janvier 2026.

Vous êtes à la recherche d’idées de lecture ou vous avez envie de partager vos découvertes (romans, BD, documentaires…, nous vous invitons à nous retrouver au club des Couronnes !

La bibliothèque Naguib Mahfouz propose son café littéraire, « le club des Couronnes ». Le temps d’une pause gourmande, nous vous invitons une fois par mois, à venir « couronner » vos coups de cœur!

Le samedi 20 juin 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 18 avril 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 21 mars 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 14 février 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T16:30:00+01:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-24T15:30:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00;2026-02-14T15:30:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00;2026-03-21T15:30:00+02:00_2026-03-21T17:00:00+02:00;2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr