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Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Thabor-Lucien Rose

Adresse : 11, square Lucien Rose 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Café littéraire de Pari-Rennes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 18 avril – 20 juin, certains samedis Ille-et-Vilaine

Partage de coups de cœur littéraires avec l’association Pari-rennes.

On aime on partage, ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T16:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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