Café littéraire de Pari-Rennes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Café littéraire de Pari-Rennes Samedi 12 décembre, 14h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Club de lecture

Magnific