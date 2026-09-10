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Café littéraire de Pari-Rennes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Café littéraire de Pari-Rennes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café littéraire de Pari-Rennes Samedi 12 décembre, 14h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr
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