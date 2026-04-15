Café littéraire de Pari-Rennes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes
Café littéraire de Pari-Rennes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes samedi 18 avril 2026.
Café littéraire de Pari-Rennes 18 avril – 20 juin, certains samedis Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
On aime on partage, ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr
Partage de coups de cœur littéraires avec l’association Pari-rennes.
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