Café littéraire Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic
Café littéraire Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic mardi 26 mai 2026.
Le Croisic
Café littéraire
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 17:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-05-26 2026-09-29
Café littéraire
médiathèque Le Traict d’encre
Les bénévoles du café vous présentent une sélection de livres pour l’été.
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Entrée libre. .
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café littéraire Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 29 avril 2026
- Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic 30 avril 2026
- Le Tour de Côte Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Le tour de côte Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Les peintres du Croisic ncienne criée Le Croisic 1 mai 2026