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Café littéraire Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic

Café littéraire Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic mardi 26 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Le Croisic

Café littéraire

Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 17:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-05-26 2026-09-29

Café littéraire
médiathèque Le Traict d’encre

Les bénévoles du café vous présentent une sélection de livres pour l’été.
 
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Entrée libre.   .

Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Café littéraire Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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