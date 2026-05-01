Café Littéraire L’inclassable Boris Vian Lyons-la-Forêt
Café Littéraire L’inclassable Boris Vian Lyons-la-Forêt samedi 30 mai 2026.
Lyons-la-Forêt
Café Littéraire L’inclassable Boris Vian
1 Rue Froide Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Prochain Café Littéraire à Lyons la Foret le samedi 30 mai 2026 à 16h30.
Entrée libre et gratuite au Café Le Petit Lyons .
1 Rue Froide Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 61 71
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English : Café Littéraire L’inclassable Boris Vian
L’événement Café Littéraire L’inclassable Boris Vian Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle