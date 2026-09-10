Café-Musée à la bibliothèque, Bibliothèque Villejean, Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café-Musée à la bibliothèque Mardi 6 octobre, 14h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00
Les équipes du Musée de Bretagne s’installent à la bibliothèque pour une découverte de l’histoire de la Bretagne à travers quelques objets et photographies issues des collections du musée.
Dans le cadre du dispositif rennais Vil’en joie porté par le CCAS de Villejean.
Adultes.
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Découverte des collections du Musée de Bretagne
Musée de Bretagne
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