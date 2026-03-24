Café Musique avec Marielle Nordmann Place Lafayette Brioude
Café Musique avec Marielle Nordmann Place Lafayette Brioude samedi 23 mai 2026.
Café Musique avec Marielle Nordmann
Place Lafayette Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Sur le thème Grandeur Nature , le festival des Escales Brivadoises propose cette année 6 concerts dans 6 lieux différents à Lavaudieu, Blesle ou encore Chavaniac la Fayette.
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Place Lafayette Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 72 15 81
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English :
On the theme of Grandeur Nature , this year’s Escales Brivadoises festival features 6 concerts at 6 different venues in Lavaudieu, Blesle and Chavaniac la Fayette.
L’événement Café Musique avec Marielle Nordmann Brioude a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne