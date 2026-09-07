[Café nature] Ville, climat, biodiversité : l’arbre comme trait d’union., Tiers-lieu culturel Le Moulin, Roques

Informations pratiques

[Café nature] Ville, climat, biodiversité : l’arbre comme trait d’union. Samedi 19 septembre, 09h00 Tiers-lieu culturel Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Et si l’arbre était l’une des clés pour adapter nos villes aux défis de demain ?

Face au dérèglement climatique et à l’intensification des vagues de chaleur, les arbres jouent un rôle essentiel en milieu urbain : ils contribuent à préserver la biodiversité et à améliorer le cadre de vie. Mais comment, où et quelles espèces planter pour concilier nature, aménagement et usages de la ville ?

Pour mieux comprendre ces enjeux, la Ville de Roques vous invite à une rencontre animée par Alexandra Désirée, de l’association Arbres et Paysages d’Autan.

Au cours de cette matinée, découvrez le rôle des arbres en ville et les nombreux bénéfices qu’ils apportent au quotidien aux habitants.

Tiers-lieu culturel Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com/ https://www.facebook.com/lemoulinderoques;https://www.instagram.com/lemoulinderoques/?hl=fr Un nouvel espace, une nouvelle vocation ! Dans le tiers-lieu culturel Le Moulin, tout est possible !

Cet ancien moulin à eau construit en 1847 a accompli plusieurs décennies de bons et loyaux services avant de connaître un inexorable déclin vers la fin du XIXe siècle.

La deuxième vie du moulin de Roques ne ressemble guère à la première. Ici, on ne produit plus de farine. Les roues hydrauliques ne tournent plus. En revanche, le moulin devenu centre culturel avec une médiathèque, une salle de spectacle et une galerie d’exposition, produit des idées nouvelles, des émotions, tout en ne trahissant pas le passé du lieu : dans la société traditionnelle, les moulins servaient aussi de point de rencontre, d’échanges, de débats. De véritables moulins à parole.

Ce lieu, chargé d’histoire et de culture symbolise un endroit convivial où l’on vient apporter sa récolte et la partager. Parking à proximité, accès PMR. Depuis Toulouse : A64 direction Tarbes, sortie 36, puis « Roques centre ». Depuis Tarbes : A64, sortie 35 suivre « Roques centre ».

Et si l’arbre était l’une des clés pour adapter nos villes aux défis de demain ? Face au dérèglement climatique et à l’amplification des vagues de chaleur, les arbres jouent un rôle essentiel dans la…

©Ville de Roques