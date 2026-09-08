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Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café numérique Jeudi 10 septembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00

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Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
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