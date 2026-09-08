Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Café numérique Jeudi 10 septembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00

Le numérique, aide ou complication de notre quotidien ?

Adultes débutants

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Rencontres et réflexions autour du numérique numérique

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