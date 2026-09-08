AGENDA · Rennes
Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café numérique Jeudi 10 septembre, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00
Le numérique, aide ou complication de notre quotidien ?
Adultes débutants
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontres et réflexions autour du numérique numérique
Magnific
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Salon 24h pour l’emploi et la formation Couvent des Jacobins Rennes 8 septembre 2026
- L’exit comme tactique des jeunes sous un régime illibéral : comprendre la jeunesse en Turquie MSHB Rennes 8 septembre 2026
- Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Centre Faculté des Sciences Economiques Rennes 8 septembre 2026
- Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Centre, Faculté des Sciences Economiques, Rennes 8 septembre 2026
- RDV4C Dessine-moi un.e retraité.e Vie du citoyen Rennes 8 septembre 2026