Café numérique IA qu’à jouer en famille ! Troyes
mercredi 30 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Café numérique IA qu’à jouer en famille !
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Et si on découvrait l’intelligence artificielle en famille ? Parents et enfants sont invités à venir jouer, tester et relever ensemble quelques défis amusants autour de l’IA (L’intelligence Artificielle). Une façon simple et ludique de découvrir cet univers, de partager un bon moment et pourquoi pas… de se surprendre les uns les autres ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Café numérique IA qu’à jouer en famille ! Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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