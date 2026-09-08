Informations pratiques

Troyes

Café numérique IA qu’à jouer en famille !

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:00:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Et si on découvrait l’intelligence artificielle en famille ? Parents et enfants sont invités à venir jouer, tester et relever ensemble quelques défis amusants autour de l’IA (L’intelligence Artificielle). Une façon simple et ludique de découvrir cet univers, de partager un bon moment et pourquoi pas… de se surprendre les uns les autres ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café numérique IA qu’à jouer en famille ! Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne