AGENDA · Rennes
Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Landry, Rennes
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Café Numérique : Maîtriser son smartphone Mardi 15 septembre, 11h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.
Adultes débutants.
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Aide informatique et initiation au numérique numérique
Magnific
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