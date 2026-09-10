Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Landry, Rennes

Informations pratiques

Café Numérique : Maîtriser son smartphone Mardi 15 septembre, 11h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.

Adultes débutants.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr

Aide informatique et initiation au numérique numérique

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