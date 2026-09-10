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Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Landry, Rennes

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Landry, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café Numérique : Maîtriser son smartphone Mardi 15 septembre, 11h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.
Adultes débutants.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Aide informatique et initiation au numérique numérique

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