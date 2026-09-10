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Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café Numérique : Maîtriser son smartphone Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.
Adultes débutants.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr
Aide informatique et initiation au numérique numérique

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