Café Numérique : Maîtriser son smartphone, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Café Numérique : Maîtriser son smartphone Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.

Adultes débutants.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Aide informatique et initiation au numérique numérique

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