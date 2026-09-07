Café Numérique, Médiathèque les Passerelles, Montrond-les-Bains

Informations pratiques

Café Numérique 29 octobre – 17 décembre, certains jeudis Médiathèque les Passerelles Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T16:00:00+01:00

LES 3EME JEUDIS DU MOIS DE 14H A 16H

on se retrouve a la Médiathéque pour poser des questions, trouver des réponses, partager des connaissances, échanger des astuces, autour d’un atelier ouvert et collectif avec les béndvoles et la médiatrice de l’Espace Public Numérique.

AIE ! BIENTOT NOEL ET LE NOUVEL AN… AU PRIX DES CARTES DE VOEUX, ON VA S’LES FAIRE NOUS-MEME !!

3 SEANCES POUR DECOUVRIR CANVA, l’outil ultime du DIY au service de notre créativité (et qui sauve notre porte-monnaie !)

Médiathèque les Passerelles 93 Rue du Geyser, 42210 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.media-lespasserelles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477945158 »}, {« type »: « email », « value »: « conseillernumerique@montrond-les-bains.fr »}]

Aie ! Bientot Noël et le Nouvel An… Au prix des cartes de vœux, on va s’les faire nous-mêmes !! Conum42