Café pain beurre École Diwan Quimperlé
Café pain beurre École Diwan Quimperlé samedi 30 mai 2026.
Quimperlé
Café pain beurre
École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Echangez en breton autour d’un café, thé ou autre boisson, de gâteaux et autres faîtes maison ou non (apportés par les participants). Ouverte à tous. .
École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
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English : Café pain beurre
L’événement Café pain beurre Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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