Café pain beurre École Diwan Quimperlé

Quimperlé

Café pain beurre

École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Echangez en breton autour d’un café, thé ou autre boisson, de gâteaux et autres faîtes maison ou non (apportés par les participants). Ouverte à tous. .

École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

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English : Café pain beurre

L’événement Café pain beurre Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS