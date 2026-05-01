Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café pain beurre École Diwan Quimperlé

Café pain beurre École Diwan Quimperlé samedi 30 mai 2026.

Lieu : École Diwan

Adresse : 1 Allée Victor Schoelcher

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Quimperlé

Café pain beurre

École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Echangez en breton autour d’un café, thé ou autre boisson, de gâteaux et autres faîtes maison ou non (apportés par les participants). Ouverte à tous.   .

École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café pain beurre

L’événement Café pain beurre Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)