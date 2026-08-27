Café papote Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Café papote

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Le collectif souletin organise des temps d’échanges à Mauléon.

Lorsque l’on accompagne un proche malade, en situation de dépendance ou de handicap, que cela soit à domicile ou en établissement spécialisé, il est indispensable de prendre un temps pour soi. Le café des aidants vous permettra d’échanger avec des personnes qui vivent la même situation. Temps animé par Pascale Gachen, psychologue. Inscription souhaitable. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

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English : Café papote

L’événement Café papote Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque