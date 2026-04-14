Café-philo à la MRL, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève
Café-philo à la MRL, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève dimanche 19 avril 2026.
Café-philo à la MRL 19 avril – 7 juin, certains dimanches Maison de Rousseau et de la Littérature
CHF 0.- (gratuit sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-philo.ch/evenements »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/
Le Café-philo rend la philosophie vivante et accessible à toutes et tous, indépendamment de l’âge ou du niveau d’étude.
DR
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