Café-philo à la MRL, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Café-philo à la MRL 19 avril – 7 juin, certains dimanches Maison de Rousseau et de la Littérature

CHF 0.- (gratuit sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-philo.ch/evenements »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Le Café-philo rend la philosophie vivante et accessible à toutes et tous, indépendamment de l’âge ou du niveau d’étude.

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