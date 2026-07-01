Informations pratiques

Saint-Germain-du-Corbéis

Café Philo

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sonia Brault vous invite à un temps d’échange en toute convivialité et simplicité. Dans notre vie quotidienne, il y a matière à questions ! Et sans le savoir, nous pratiquons tous la philosophie. Nous vous proposons donc de venir partager ensemble vos idées et vos questions. Le thème de la discussion sera défini par les participants. Chacun a son mot à dire !

Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Réservation sur le site ou au 02 33 32 87 36 .

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 87 36

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English : Café Philo

L’événement Café Philo Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON