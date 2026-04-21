Saint-Jean-de-Bassel

Café philo

rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 17:15:00

fin : 2026-04-21 18:45:00

Date(s) :

2026-04-21

Une rencontre pour débattre librement autour d’une question. Un espace de discussion convivial et respectueux de la parole et de la pensée de chacun. Question du jour Faut-il libérer nos désirs ou se libérer de nos désirs ?Tout public

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rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est assocafequhibou@gmail.com

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English :

A meeting to discuss an issue freely. A friendly discussion space that respects everyone’s words and thoughts. Question of the day: Should we liberate our desires or free ourselves from our desires?

L’événement Café philo Saint-Jean-de-Bassel a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG