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Café philo Saint-Jean-de-Bassel

Café philo Saint-Jean-de-Bassel mardi 21 avril 2026.

Adresse : rue des Fleurs Couvent Café qu'Hibou

Ville : 57930 Saint-Jean-de-Bassel

Département : Moselle

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Bassel

Café philo

rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 17:15:00
fin : 2026-04-21 18:45:00

Date(s) :
2026-04-21

Une rencontre pour débattre librement autour d’une question. Un espace de discussion convivial et respectueux de la parole et de la pensée de chacun. Question du jour Faut-il libérer nos désirs ou se libérer de nos désirs ?Tout public
0  .

rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est   assocafequhibou@gmail.com

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English :

A meeting to discuss an issue freely. A friendly discussion space that respects everyone’s words and thoughts. Question of the day: Should we liberate our desires or free ourselves from our desires?

L’événement Café philo Saint-Jean-de-Bassel a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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