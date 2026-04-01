Saint-Jean-de-Bassel

Soirée latino

rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel Moselle

Tarif : Gratuit

0

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Venez danser la salsa, la cumbia et le merengue sur les musiques les plus populaires du continent latino-américain ! Une soirée aux saveurs exotiques et piquantes ! sur place boissons, sangria… repas bol de riz et haricots rouges (en supplément). Entrée libre, renseignements par téléphone.Tout public

rue des Fleurs Couvent Café qu’Hibou Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est +33 6 98 91 33 69 assocafequhibou@gmail.com

English :

Come and dance salsa, cumbia and merengue to the most popular music of the Latin American continent! An evening of spicy, exotic flavors! drinks, sangria… rice bowl and red beans (extra charge). Admission free, information by phone.

L’événement Soirée latino Saint-Jean-de-Bassel a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG