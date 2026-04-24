CAFE PLANTES – L’AUTONOMIE, CA S’INFUSE, 13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre

CAFE PLANTES – L’AUTONOMIE, CA S’INFUSE Samedi 8 août, 11h00 13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille Orne

11H – 12H30. Prix libre, sur inscription (apporter des biscuits ou du chocolat à partager).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T11:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T11:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00

13 rue du Dr René Leroy, 61100 La Carneille 13 rené leroy, la carneille Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 66 06 31 »}, {« type »: « email », « value »: « herbeauvent@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.herbeauvent.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/13+Rue+Dr+Ren%C3%A9+Leroy »}]

Plantes du jardin, plantes sauvages, savoirs partagés et autonomie retrouvée : On papote plantes, on infuse, on expérimente et on apprend a prendre soin de soi avec ce qui pousse autour de nous