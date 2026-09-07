Café-rencontre à la bibliothèque médiathèque de l’Alpe d’Huez autours de films INA, Bibliothèque Médiathèque de l’Alpe d’Huez, L’Alpe d’Huez

Informations pratiques

Café-rencontre à la bibliothèque médiathèque de l’Alpe d’Huez autours de films INA Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Médiathèque de l’Alpe d’Huez Isère

Inscriptions sur le téléphone du Musée ou sur son courriel à accueil.musee@mairie-alpedhuez.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez des films de l’Institut National de l’Audiovisuel présentant l’histoire de la station de l’Alpe d’Huez (cyclisme, Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble de 1968).

Rencontrez Mathieu Blanchardon, responsable du Musée d’histoire et d’archéologie de l’Alpe d’Huez et Nathalie Delbos, responsable du Service culturel d’Huez-Alpe d’Huez autours de deux objets coup de coeur tirés des collections du Musée.

Puis un temps d’échanges autour d’un café et de gâteaux apéritifs sera proposé.

Bibliothèque Médiathèque de l’Alpe d’Huez Huez, 57 route du Coulet, 38750 ALPE D’HUEZ L’Alpe d’Huez 38750 Vieil Alpe Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476795769 [{« type »: « phone », « value »: « 0476112174 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musee@mairie-alpedhuez.fr »}] La bibliothèque de l’Alpe d’Huez est riche de plusieurs milliers de livres et DVD. Des nouveautés sont régulièrement proposées. Pas de parking à proximité, excepté le parking situé devant l’hôtel le Castillan

Découvrez des films de l’Institut National de l’Audiovisuel présentant l’histoire de la station de l’Alpe d’Huez (ski, cyclisme, JO 1968…).

©Cyrille Quintard, Office de tourisme Alpe d’Huez