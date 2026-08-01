Café Rencontres 60-69 ans Décore-moi Café Céramique Labenne
samedi 22 août 2026 · Décore-moi Café Céramique · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Café Rencontres 60-69 ans
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Célibataire de 60 à 69 ans ? Et si la semaine prochaine changeait votre vie ? ??
Je vous invite à une soirée unique à Labenne, spécialement conçue pour vous aider à trouver l’amour et à être heureux. Oubliez la pression des premiers rendez-vous classiques et découvrez une ambiance zéro stress
Imaginez un charmant Café Céramique, des jeux ludiques pour engager la conversation naturellement, et un buffet de boissons et tapas gourmands à discrétion. Tout cela pour seulement 35€.
C’est le moment d’investir en vous-même et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le destin. ?
Samedi 22 Août, de 19h à 22h
Décore-moi (Café Céramique), 1 avenue de l’Océan, Labenne
Collab La soirée se prolonge à La Fabrik à 240m !
Prenez votre bonheur en main !
Les places partent vite ! Réservez la en message privé ou au 09.84.68.92.00 .
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 68 92 00 cafeceramiquedecoremoi@gmail.com
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English : Café Rencontres 60-69 ans
Are you a 60- to 69-year-old single person? What if next week changed your life? ??
I invite you to a unique evening at Labenne, specially designed to help you find love and happiness. Forget the pressure of traditional first dates and discover a stress-free atmosphere
L’événement Café Rencontres 60-69 ans Labenne a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI LAS
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