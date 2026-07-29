Informations pratiques

Labenne

Concours de Pétanque nocturne

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne ouvert aux non licenciés

Tous les mardis soirs jusqu’au 25/08, au boulodrome de Labenne ville, concours de pétanque nocturne !

Ouverts aux non licenciés

En 4 parties de 45 /50 minutes

En doublette montée

Restauration sur place

Nombreux lots à gagner dont un jambon pour les champions Classement nombre de parties gagnées et goal average

Fin des inscriptions à 19h15

Jet du but à 19h30 .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine petanque.labenne@gmail.com

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English : Concours de Pétanque nocturne

Every Tuesday evening through August 25, at the Labenne Ville boules court, there will be a nighttime pétanque tournament open to non-members.

L’événement Concours de Pétanque nocturne Labenne a été mis à jour le 2026-07-26 par OTI LAS