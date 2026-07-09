PARCC atelier L’offrande, un geste de retour à la nature avec Juan Aizpitarte, artiste Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Labenne

PARCC atelier L’offrande, un geste de retour à la nature avec Juan Aizpitarte, artiste

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Déambulation dans la forêt, créations à partir d’éléments naturels et d’objets personnels, expérimentations… Au cours de cet atelier, Juan Aizpirtarte invitera à aborder les questions de lien à l’environnement à travers la création d’une offrande collective.

Tout public Inscription en ligne

Déambulation dans la forêt, créations à partir d’éléments naturels et d’objets personnels, expérimentations…

Au cours de cet atelier, Juan Aizpirtarte invitera à aborder les questions de lien à l’environnement à travers la création d’une offrande collective.

Tout public Inscription en ligne .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : PARCC atelier L’offrande, un geste de retour à la nature avec Juan Aizpitarte, artiste

A stroll through the forest, creations using natural elements and personal objects, experiments? During this workshop, Juan Aizpirtarte will invite participants to explore issues related to our connection to the environment through the creation of a collective offering.

Open to all ages Online registration

L’événement PARCC atelier L’offrande, un geste de retour à la nature avec Juan Aizpitarte, artiste Labenne a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI LAS