Café réparation Sauzé-Vaussais
Café réparation Sauzé-Vaussais samedi 27 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Café réparation
médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Gratuit
Tout public
Apportez et apprenez à réparer. Tous les 4èmes samedis du mois (sauf juillet-août). .
médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com
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English : Café réparation
L’événement Café réparation Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois