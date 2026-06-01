Sauzé-Vaussais

Café réparation

médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Gratuit

Tout public

Apportez et apprenez à réparer. Tous les 4èmes samedis du mois (sauf juillet-août). .

médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com

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English : Café réparation

L’événement Café réparation Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois