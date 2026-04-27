Café réparation vélos Place Charles de Gaulle Cléder

Cléder

Café réparation vélos

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre de l’opération Mai à vélo , Haut-Léon Communauté organise une série d’animations durant le mois de mai.

Au programme, café réparation vélos animé par l’association VTT Kernic.

A l’occasion du cycle d’animations Récup’ et Upcycling , du Réseau des Médiathèques de Haut-Léon Communauté, apprenez à redonner vie à votre vélo (auto-réparation), grâce à des réparations faciles et ludiques.

Pour pédaler malin et durable, avec l’expertise et les conseils d’un intervenant qui vous aidera dans la réparation.

Possibilité de venir avec ses propres pièces. Tout public et sur inscription. .

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 29 53 33

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English : Café réparation vélos

L’événement Café réparation vélos Cléder a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX