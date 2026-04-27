Café réparation vélos Place Charles de Gaulle Cléder
Café réparation vélos Place Charles de Gaulle Cléder mercredi 27 mai 2026.
Cléder
Café réparation vélos
Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre de l’opération Mai à vélo , Haut-Léon Communauté organise une série d’animations durant le mois de mai.
Au programme, café réparation vélos animé par l’association VTT Kernic.
A l’occasion du cycle d’animations Récup’ et Upcycling , du Réseau des Médiathèques de Haut-Léon Communauté, apprenez à redonner vie à votre vélo (auto-réparation), grâce à des réparations faciles et ludiques.
Pour pédaler malin et durable, avec l’expertise et les conseils d’un intervenant qui vous aidera dans la réparation.
Possibilité de venir avec ses propres pièces. Tout public et sur inscription. .
Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 29 53 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café réparation vélos
L’événement Café réparation vélos Cléder a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Cléder (Finistère)
- Mai à Vélo 2026, CC Haut-Léon Communauté, Cléder 1 mai 2026
- Circuit Entre Mer et Marais Cléder Finistère 1 mai 2026
- Exposition Première et Seconde guerres mondiales Maison des associations Cléder 8 mai 2026
- Loto solidaire Espace 2000 Cléder 9 mai 2026
- Balade en kayak/paddle à la découverte des phoques Plage des Amiets Cléder 14 mai 2026