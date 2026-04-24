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Exposition Première et Seconde guerres mondiales Maison des associations Cléder

Exposition Première et Seconde guerres mondiales Maison des associations Cléder vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 1 Place Charles de Gaulle

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cléder

Exposition Première et Seconde guerres mondiales

Maison des associations 1 Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez découvrir une magnifique exposition dédiée à la Première et Seconde Guerres mondiales organisée par l’association Brothers Of Memory matériel historique, uniformes originaux et surtout des passionnés qui vous feront revivre cette période marquante de l’histoire.
Un moment de partage pour petits et grands, passionnés d’histoire ou simples curieux.   .

Maison des associations 1 Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95 

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English : Exposition Première et Seconde guerres mondiales

L’événement Exposition Première et Seconde guerres mondiales Cléder a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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