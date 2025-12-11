Fête de la Saint-Jean Cléder
Fête de la Saint-Jean Cléder samedi 13 juin 2026.
Fête de la Saint-Jean
Village de Bournazou Cléder Finistère
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Fête de la St Jean au cœur du village de Bournazou à Cléder. 40ème anniversaire du comité. Concours de pétanque & boules bretonnes dès 14h, suivi d’une soirée concerts dès 19h30. Venez nombreux ! .
Village de Bournazou Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 63 70 41 91
