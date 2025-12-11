Fête de la Saint-Jean Cléder

Fête de la Saint-Jean

Village de Bournazou Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la St Jean au cœur du village de Bournazou à Cléder. 40ème anniversaire du comité. Concours de pétanque & boules bretonnes dès 14h, suivi d’une soirée concerts dès 19h30. Venez nombreux ! .

Village de Bournazou Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 63 70 41 91

