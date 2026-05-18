Nébian

CAFÉ SANTÉ CANCER PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

Parvis de la mairie Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de la tournée de Roul’Contact venez échanger avec Valentine de la Ligue contre le Cancer.

Dans le cadre de la tournée de Roul’Contact venez échanger avec Valentine de la Ligue contre le Cancer.

Vous parlerez des différentes formes de dépistages qui s’offrent à nous, comment y accéder.. Mais également de prévention de manière plus globale. Vous avez des questions? Un vécu à partager ? Venez échanger. .

Parvis de la mairie Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com

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English :

As part of the Roul’Contact tour, come and chat with Valentine from the Ligue contre le Cancer.

L’événement CAFÉ SANTÉ CANCER PRÉVENTION ET DÉPISTAGE Nébian a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS