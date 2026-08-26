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CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS Béziers

mercredi 14 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Don d’organes échangez avec un médecin et des infirmières coordinatrices pour vous informer, comprendre et répondre à vos questions.
Le don d’organes vous questionne ? Cette conférence d’information et de sensibilisation vous invite à échanger avec un médecin et des infirmières coordinatrices du don d’organes pour mieux comprendre les enjeux et répondre à vos questions.
En partenariat avec le service santé de la ville de Béziers.
Dans le cadre de la journée mondiale du don d’organes et de tissus.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Organ donation: Talk with a doctor and nurse coordinators to learn more, understand the process, and get answers to your questions.

L’événement CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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