CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS Béziers
mercredi 14 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Don d’organes échangez avec un médecin et des infirmières coordinatrices pour vous informer, comprendre et répondre à vos questions.
Le don d’organes vous questionne ? Cette conférence d’information et de sensibilisation vous invite à échanger avec un médecin et des infirmières coordinatrices du don d’organes pour mieux comprendre les enjeux et répondre à vos questions.
En partenariat avec le service santé de la ville de Béziers.
Dans le cadre de la journée mondiale du don d’organes et de tissus. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Organ donation: Talk with a doctor and nurse coordinators to learn more, understand the process, and get answers to your questions.
L’événement CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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