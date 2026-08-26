Informations pratiques

Béziers

CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Don d’organes échangez avec un médecin et des infirmières coordinatrices pour vous informer, comprendre et répondre à vos questions.

Le don d’organes vous questionne ? Cette conférence d’information et de sensibilisation vous invite à échanger avec un médecin et des infirmières coordinatrices du don d’organes pour mieux comprendre les enjeux et répondre à vos questions.

En partenariat avec le service santé de la ville de Béziers.

Dans le cadre de la journée mondiale du don d’organes et de tissus. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Organ donation: Talk with a doctor and nurse coordinators to learn more, understand the process, and get answers to your questions.

L’événement CAFÉ SANTÉ DON D’ORGANES ET DE TISSUS TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34