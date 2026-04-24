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Café signes LSF Sainte-Mère-Église

Café signes LSF Sainte-Mère-Église

Café signes LSF Sainte-Mère-Église dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Bar La Libération

Ville : 50480 Sainte-Mère-Église

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sainte-Mère-Église

Café signes LSF

Bar La Libération Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Rencontre et échange entre personnes sourdes et entendantes.   .

Bar La Libération Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 30 52 

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English : Café signes LSF

L’événement Café signes LSF Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin

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