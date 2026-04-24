Sainte-Mère-Église

Café signes LSF

Bar La Libération Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rencontre et échange entre personnes sourdes et entendantes. .

Bar La Libération Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 30 52

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English : Café signes LSF

L’événement Café signes LSF Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin