Café signes LSF Sainte-Mère-Église
Café signes LSF Sainte-Mère-Église dimanche 26 avril 2026.
Sainte-Mère-Église
Café signes LSF
Bar La Libération Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Rencontre et échange entre personnes sourdes et entendantes. .
Bar La Libération Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 30 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café signes LSF
L’événement Café signes LSF Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin
À voir aussi à Sainte-Mère-Église (Manche)
- Visite des animaux Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 24 avril 2026
- Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 27 avril 2026
- Du beurre à la baratte Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 28 avril 2026
- Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin Rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 29 avril 2026
- Atelier bourdelots au feu de bois Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 30 avril 2026