Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église lundi 27 avril 2026.
Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Venez apprendre à tresser l’osier pour fabriquer un petit objet en vannerie.
Sur réservation.
Supplément 3€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin
L’événement Atelier initiation à la vannerie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-01-16 par Réseau Sites et Musées