Autour de Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

Durée : 60 Distance : 11000.0 Tarif :
De larges chemins, bien empierrés pour la plupart, vous mènent au travers du bocage pour une balade familiale autour de Sainte-Mère-Eglise.
English : Autour de Sainte-Mère-Eglise
Wide paths, most of them well paved, lead you through the bocage for a family stroll around Sainte-Mère-Eglise.
Deutsch :
Breite, meist gut geschotterte Wege führen Sie durch die Bocage für einen Familienausflug rund um Sainte-Mère-Eglise.
Italiano :
Ampi sentieri, la maggior parte dei quali ben pavimentati, conducono attraverso il bocage per una passeggiata in famiglia intorno a Sainte-Mère-Eglise.
Español :
Amplios senderos, la mayoría de ellos bien empedrados, le conducen a través del bocage para un paseo familiar alrededor de Sainte-Mère-Eglise.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme