Autour de Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

Autour de Sainte-Mère-Eglise 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 11000.0

De larges chemins, bien empierrés pour la plupart, vous mènent au travers du bocage pour une balade familiale autour de Sainte-Mère-Eglise.

English : Autour de Sainte-Mère-Eglise

Wide paths, most of them well paved, lead you through the bocage for a family stroll around Sainte-Mère-Eglise.

Deutsch :

Breite, meist gut geschotterte Wege führen Sie durch die Bocage für einen Familienausflug rund um Sainte-Mère-Eglise.

Italiano :

Ampi sentieri, la maggior parte dei quali ben pavimentati, conducono attraverso il bocage per una passeggiata in famiglia intorno a Sainte-Mère-Eglise.

Español :

Amplios senderos, la mayoría de ellos bien empedrados, le conducen a través del bocage para un paseo familiar alrededor de Sainte-Mère-Eglise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme