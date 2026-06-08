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Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet

Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet

Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Moulin D'Eymet

Adresse : 2 Quai de la Navigation

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Eymet

Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !

Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Une histoire de mariage qui dérape… Priscilla a préparé son mariage pendant un an, c’est le grand jour. Elle se prépare en compagnie de Charlène, son témoin encombrant, et catastrophe, voilà que le futur marié est malade… 5 heures avant de passer devant Monsieur le Maire !

Une place de théâtre achetée = un apéro offert !

Une pièce de Camelia Dargis.
Proposé par le Théâtre des Cornières.
Tout public.
Ouverture des portes à 15h.   .

Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35  lemoulindeymet@gmail.com

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English : Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !

L’événement Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Eymet a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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