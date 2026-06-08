Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet
Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet dimanche 21 juin 2026.
Eymet
Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !
Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une histoire de mariage qui dérape… Priscilla a préparé son mariage pendant un an, c’est le grand jour. Elle se prépare en compagnie de Charlène, son témoin encombrant, et catastrophe, voilà que le futur marié est malade… 5 heures avant de passer devant Monsieur le Maire !
Une place de théâtre achetée = un apéro offert !
Une pièce de Camelia Dargis.
Proposé par le Théâtre des Cornières.
Tout public.
Ouverture des portes à 15h. .
Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !
L’événement Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Eymet a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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