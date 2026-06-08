Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Le Moulin D’Eymet Eymet

Eymet

Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !

Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une histoire de mariage qui dérape… Priscilla a préparé son mariage pendant un an, c’est le grand jour. Elle se prépare en compagnie de Charlène, son témoin encombrant, et catastrophe, voilà que le futur marié est malade… 5 heures avant de passer devant Monsieur le Maire !

Une place de théâtre achetée = un apéro offert !

Une pièce de Camelia Dargis.

Proposé par le Théâtre des Cornières.

Tout public.

Ouverture des portes à 15h. .

Le Moulin D’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend !

L’événement Café-Théâtre | C’est quoi ce délire ? Tout le monde t’attend ! Eymet a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides