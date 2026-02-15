Café Théâtre Côté Rocher: Le mariage nuit gravement à la sante

Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : – – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17

Business woman et homme au foyer chez Sophie et Romain, les schémas habituels sont sens dessus dessous ! Chacun y trouve son compte, jusqu'au jour où la mère de Romain, bien décidée à marier son fils, débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie

Business woman et homme au foyer chez Sophie et Romain, les schémas habituels sont sens dessus dessous ! Chacun y trouve son compte, jusqu'au jour où la mère de Romain, bien décidée à marier son fils, débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Et l'arrivée d'un quatrième personnage risque de compliquer la situation… Portes qui claquent, quiproquos et courses poursuites sont au rendez-vous de cette comédie de boulevard moderne Avec Hélène Neveu, Sébastien Laussier, Laurent Mentec et Corinne Delpech

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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

Businesswoman and househusband: in Sophie and Romain’s home, the usual patterns are turned upside down! Everyone’s happy, until the day Romain’s mother, determined to marry off her son, shows up unexpectedly to meet the famous Sophie

L’événement Café Théâtre Côté Rocher: Le mariage nuit gravement à la sante Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne